El Atlético bromea con la oferta del Real Madrid por Julián Álvarez

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El Atlético de Madrid respondió con ironía a la oferta de 150 millones de euros (aproximadamente Q1, 350 millones) que el Real Madrid presentó para fichar al delantero argentino Julián Álvarez.

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Horas después de que el club blanco hiciera pública su propuesta, la entidad rojiblanca reaccionó en sus redes sociales con varios mensajes cargados de humor y sarcasmo, dejando claro que no contempla desprenderse de una de sus principales figuras.

A través de su cuenta oficial en X, el Atlético compartió el comunicado del Real Madrid acompañado de emoticonos de risa y publicó una serie de "aclaraciones" dirigidas a su eterno rival.

https://t.co/AI6mbMujPj — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

Entre ellas, aseguró que nunca estudió ni valoró la oferta por el atacante argentino y negó haber agradecido formalmente la propuesta. Además, aprovechó la ocasión para lanzar algunas bromas relacionadas con el Barcelona y con recientes declaraciones del papa León XIV sobre sus preferencias futbolísticas.

El conjunto colchonero también recordó, en tono jocoso, el desmentido que emitió semanas atrás sobre un supuesto interés del Barcelona en Julián Álvarez.

Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:

1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos… — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

La publicación concluyó con un mensaje dirigido al Real Madrid, al que pidió, con evidente ironía, que deje de incorporar futbolistas formados en la cantera rojiblanca.

La respuesta del Atlético llegó después de que el Real Madrid confirmara haber ofrecido 150 millones de euros por el internacional argentino.

P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, @realmadrid! — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

Según el club merengue, la propuesta fue rechazada y cualquier negociación quedó remitida a la cláusula de rescisión del jugador, fijada en 500 millones de euros (unos Q4, 500 millones).