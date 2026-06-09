El Atlético rechaza millonaria oferta del Real Madrid por Julián Álvarez

El Real Madrid confirmó este martes que presentó una oferta de 150 millones de euros por el delantero argentino Julián Álvarez, actualmente en las filas del Atlético de Madrid.
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A través de un comunicado oficial, la entidad blanca informó que trasladó la propuesta al conjunto rojiblanco con el objetivo de incorporar al atacante de la selección argentina.
Sin embargo, tras analizar la oferta, el Atlético decidió rechazarla y remitió al Real Madrid a la cláusula de rescisión del futbolista, fijada en 500 millones de euros.
Según explicó el club merengue, la respuesta se produjo en un clima de respeto institucional y dentro de las buenas relaciones existentes entre ambas entidades.
Pese a la negativa inicial, el comunicado no descarta que el Real vuelva a intentar el fichaje de la "Araña", uno de los delanteros más cotizados del futbol europeo y pieza clave tanto en su club como en la selección campeona del mundo.