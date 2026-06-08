Dewinder Bradley es el primer refuerzo de los cremas

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Comunicaciones arrancó la construcción de su plantilla para el Apertura 2026 con la confirmación de su primer refuerzo. El conjunto albo anunció este lunes la incorporación del delantero guatemalteco Dewinder Bradley, quien llega como agente libre procedente de Antigua GFC.

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A sus 32 años, Bradley regresa a la institución blanca luego de una destacada etapa con los panzasverdes equipo en el que se consolidó como una pieza importante y con el que conquistó dos títulos de Liga Nacional. Su rendimiento, acompañado de una importante cuota goleadora y una constante participación en el once titular, le permitió volver a captar la atención de Comunicaciones.

El delantero no es un desconocido para la afición crema. Entre 2020 y 2022 vistió los colores de Comunicaciones en una primera etapa que no tuvo el impacto esperado en términos de producción ofensiva. Sin embargo, su crecimiento futbolístico en los últimos años han generado expectativas positivas sobre lo que puede aportar en este nuevo ciclo con la institución.

La llegada de Bradley representa el primer movimiento oficial de los cremas en el mercado de fichajes, luego de una profunda reestructuración en la que el club confirmó la salida de más de 13 futbolistas.