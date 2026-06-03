Comercio electrónico mueve Q646 mil anuales por empresa en Guatemala

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Cuatro de cada diez guatemaltecos, que navegan por Internet, compran en línea, según los datos de la Cámara de Comercio.

El estudio realizado por el Departamento de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) refiere que el comercio electrónico se ha transformado en una unidad de negocio que factura, en promedio, más de Q646 mil anuales por empresa.

Según el análisis, aproximadamente 4 de cada 10 usuarios digitales en el país que tienen acceso a Internet se califican como compradores activos online. Lo anterior significa que el 37.4% ha comprado algún artículo o servicio en línea en los últimos seis meses. Por otro lado, el restante 62.6% se convierte en una oportunidad de crecimiento para el comercio digital.

La investigación de mercado de la institución mencionada indica que se está llegando a una madurez y como reflejo de ello, menciona que un 28% de los consumidores ya realiza compras al menos una vez por semana, mientras que un 27% lo hace mensualmente. En ese sentido, se observa una tendencia hacia la búsqueda de optimizar el tiempo.

4 de cada 10 usuarios digitales son actualmente compradores activos en línea. Departamento de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Guatemala

El documento preliminar de la investigación señala que para el 54% de los usuarios, el ahorro de tiempo es su principal motivación detrás de su decisión de compra online. Siguen en el orden la flexibilidad de horario (42%) y la posibilidad de realizar transacciones desde cualquier lugar (41%).

Cabe resaltar que el estudio dio como resultado que el consumidor actual opera bajo una lógica de inmediatez, necesidad puntual y gratificación rápida. Estas intenciones han empujado a las empresas nacionales a evolucionar en su organización y pasar de ofrecer simples escaparates digitales para adoptar ecosistemas complejos de autogestión y atención automatizada. Y en muchos casos, con App propias.

Como se indicó anteriormente, el tiempo es una de las variables más apreciadas. De igual manera, otras motivaciones son en el orden: poder comprar y enviar al domicilio (37%), procesos de compra fáciles y sencillos (34%), variedad de productos (32%), acceso a la oferta internacional (31%) y una muy importante, la posibilidad de pagar con una gran variedad de medios de pago (29%) entre un listado de 18 motivos.

37.4% del público objetivo digital ya califica como comprador activo. Departamento de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Guatemala

Ecosistema para el pago

Internet y la Inteligencia Artificial han jugado un papel importante como un camino de confianza que ha permitido no solo mejorar la misma tecnología, sino también dar mayor seguridad para realizar las operaciones. En este tema, tanto expertos del sector bancario como de las Fintech, aseguran que el miedo que antes alejaba a los usuarios ahora está desapareciendo como resultado de innovación en procesos de identidad.

Por ejemplo, las Identificaciones que antes requerían revisiones manuales y días de espera, hoy se resuelven en segundos mediante pruebas de vida digitales y validaciones automáticas con el RENAP, que incluyen hasta 800 puntos de verificación.

Q646 mil es el promedio anual de ventas por internet generado por cada empresa. Departamento de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Guatemala

Esta "simbiosis" entre la banca tradicional y las empresas tecnológicas como la Fintech, ha permitido que instituciones que antes se veían como competidoras ahora colaboran para ofrecer servicios hiper-personalizados. En este aspecto la IA está permitiendo pasar de productos genéricos a soluciones diseñadas a la medida de cada usuario, facilitando incluso el desembolso de créditos en menos de una hora, una eficiencia que el consumidor guatemalteco ya no considera un lujo, sino un estándar esperado. Dentro de esto, también se han creado aplicaciones propias de cada empresa.

Procesos eficientes

María Canahuí, coordinadora del Departamento de Comercio Electrónico de la CCG, resaltó que la tecnología como parte del e-commerce y las empresas es importante, pero que debe ir de la mano con procesos eficientes de compra y de creación de experiencias para el consumidor.

"Hay muchos negocios que hoy ya venden en línea, pymes, medianas y grandes empresas, pero que, a lo mejor, por entrar en el día a día de la operación de vender, vender, vender, están descuidando la estrategia que tiene que ver con operación y con esa experiencia que un comprador en línea ya busca, que es la inmediatez", afirmó.

62.6% representa la oportunidad de crecimiento para el comercio electrónico en el país. Departamento de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Guatemala

Canahuí explica que el consumidor guatemalteco ya es activo digital y se acostumbró a que con dos o tres clics como máximo, va a poder ver su serie favorita en una noche, va a poder pausarla cuando lo necesite para cambiar de película o bien, para reproducir su playlist favorita con otro clic. Por ello, afirma, el consumidor busca en cualquier otra tienda esa mediatez. Más que una barrera, esto se convierte en una oportunidad para que las empresas optimicen los procesos de compra y brinden una experiencia adecuada a los entornos digitales.

Alianza estratégica

Por otro lado, Canahuí resalta que la bancarización, que se definía como una barrera hace algunos años, ha mejorado. "Veníamos de tener un porcentaje muy alto hace dos años de público guatemalteco no bancarizado y hoy puedo afirmar que las Fintech están haciendo una labor muy importante en este sentido." Según la experta, hay muchas Fintech y startups en Guatemala y en la región latinoamericana que impulsan otros modelos de pagos que permiten a la población no bancarizada tener cuentas digitales y poder hacer sus compras en línea. No obstante, en el país, uno de los métodos preferidos sigue siendo el pago contra entrega, pagar con efectivo. Aunque también es posible pagar con un QR, con un enlace o con una billetera digital.

43.9% de empresas reporta ventas anuales superiores al millón de quetzales. Departamento de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Guatemala

Paola Sevilla, Mananging Director de Pedidos Ya Guatemala, subrayó que los datos del estudio confirman una realidad: el delivery dejó de ser un servicio ocasional de conveniencia para convertirse en parte de la rutina diaria. Según la ejecutiva, que el 74% de los guatemaltecos digitalmente activos haya incorporado la entrega a domicilio en su consumo cotidiano —reflejando un crecimiento del 11% respecto al año anterior— demuestra la velocidad con la que se está transformando el mercado.

28% de los compradores realiza transacciones digitales al menos una vez por semana. Departamento de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Guatemala

Agregó que lo más relevante de esta evolución es cómo la confianza del consumidor se ha expandido hacia categorías de alta recurrencia. "Ya no hablamos de usuarios experimentales, sino de personas que eligen estas plataformas de forma consistente semana a semana para simplificar su día a día", afirmó.

27% de los usuarios realiza compras en línea una vez al mes. Departamento de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Guatemala

De acuerdo con Sevilla, de cara al futuro, "el desafío del sector no radica solo en conectar la oferta con la demanda, sino en evolucionar hacia el análisis predictivo y el uso de Inteligencia Artificial para anticipar necesidades".

80% de los consumidores guatemaltecos ha realizado compras a través de redes sociales. Departamento de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Guatemala

José Araguainamo, CEO de Yalutec, empresa de Soluciones digitales para incrementar las ventas y mejorar el engagement, señaló que Guatemala, por ser la economía más grande de Centroamérica, estaría un paso adelante en cuestiones de comercio electrónico.

54% de las personas elige comprar online principalmente para ahorrar tiempo. Departamento de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Guatemala

A futuro, agregó, la tendencia estará marcada por el uso de Inteligencia Artificial, que marcará cómo los clientes interactúan con las herramientas. "Eso es un hecho. Vamos a ver, probablemente, muchas más experiencias de autogestión, autoservicio en diferentes niveles de industria", afirmó.

Araguainamo resaltó que además del uso de automatización con ayuda de la IA, las empresas deberán contar con una buena estrategia de comunicación y de organización para catapultar sus ventas.

Algunas cifras del estudio: