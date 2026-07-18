Aumenta a 35 la cifra de sismos registrados este sábado 18 de julio

Un total de 35 sismos han sido sensibles para los guatemaltecos en las últimas 24 horas, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
EN CONTEXTO: ¡Vuelve a temblar! Se registran 14 sismos este sábado
Estos sismos se reportaron luego del temblor de magnitud 7.4 que sorprendió a los guatemaltecos, el recién pasado viernes 17 de julio.
El Insivumeh también informa que 137 replicas han sido registradas. Pero, solo 35 han sido sensibles en distintos departamentos.
El último sismo sensible tuvo una magnitud de 5.7 con epicentro en el océano Pacífico a las 11:26 horas.
El monitoreo por parte de las autoridades continúa luego de que el pasado viernes se reportaran daños materiales en infraestructura.
Mientras tanto, permanece activa la Alerta Anaranjada en el país.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) ha denominado este fenómeno como una secuencia sísmica.
"Estos eventos pueden incluir un sismo principal y otros de menor magnitud antes o después, conocidos como precursores o réplicas", dijo la Conred.
Además, de solicitar reportar cualquier emergencia por medio de los canales oficiales.