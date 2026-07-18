Aumenta a 35 la cifra de sismos registrados este sábado 18 de julio

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Un total de 35 sismos han sido sensibles para los guatemaltecos en las últimas 24 horas, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Estos sismos se reportaron luego del temblor de magnitud 7.4 que sorprendió a los guatemaltecos, el recién pasado viernes 17 de julio.

El Insivumeh también informa que 137 replicas han sido registradas. Pero, solo 35 han sido sensibles en distintos departamentos.

SISMOS REGISTRADOS EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS EN EL TERRITORIO DE GUATEMALA.

18 de julio de 2026#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #SismoGT #TemblorGT pic.twitter.com/UwQVe0dr2f — INSIVUMEH (@insivumehgt) July 18, 2026

A continuación, te presentamos la actualización sobre la actividad sísmica ocurrida en las costas del Pacífico.#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #SismoGT #TemblorGT pic.twitter.com/zuP8haKlMY — INSIVUMEH (@insivumehgt) July 18, 2026

El último sismo sensible tuvo una magnitud de 5.7 con epicentro en el océano Pacífico a las 11:26 horas.

El monitoreo por parte de las autoridades continúa luego de que el pasado viernes se reportaran daños materiales en infraestructura.

Mientras tanto, permanece activa la Alerta Anaranjada en el país.

¿Sabes qué es una secuencia sísmica?



Es el conjunto de sismos que ocurren en una misma región durante un período determinado.



Estos eventos pueden incluir un sismo principal y otros de menor magnitud antes o después, conocidos como precursores o réplicas. pic.twitter.com/AdvmD2LkIU — CONRED (@ConredGuatemala) July 18, 2026

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) ha denominado este fenómeno como una secuencia sísmica.

"Estos eventos pueden incluir un sismo principal y otros de menor magnitud antes o después, conocidos como precursores o réplicas", dijo la Conred.

Además, de solicitar reportar cualquier emergencia por medio de los canales oficiales.