¡Siguen las réplicas! 12 temblores se han registrado esta mañana de sábado

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Doce sismos entre magnitudes 4.1 y 5.4 se han reportado este sábado.

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Hasta esta mañana se han reportado 12 sismos sensibles en el océano Pacífico como parte de las réplicas tras el fuerte temblor de magnitud 7.4 que se registró la mañana del pasado viernes y que afectó a Guatemala y México.

El primer temblor de este sábado se registró a las 00:10 horas con magnitud 5.0 y el último hasta el momento sucedió a las 06:40 con magnitud 4.4.

Estos han sido los 12 sismos durante las primeras horas de este sábado:

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18 de julio de 2026. 06:40:11 hrs.

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