Aurora presenta a un viejo conocido como nuevo gerente

-

Aurora, con miras al Torneo Apertura 2026, confirmó este martes una serie de movimientos importantes dentro de su planificación deportiva para la temporada 2026-2027.

OTRAS NOTICIAS: Walter Claverí regresa a Liga Mayor con un nuevo rol

El conjunto militar anunció la renovación de varios jugadores clave de su plantilla, así como la continuidad de jóvenes talentos en la categoría mayor. Entre los futbolistas que extendieron su vínculo con la institución destacan nombres como Pablo Mingorance, Nicolás Lovato, Eddie Ibargüen, José Vivas y el experimentado guardameta Liborio Sánchez.

En total, la directiva confirmó la renovación de contrato de 17 jugadores del primer equipo, una decisión que busca mantener la base competitiva del plantel bajo la dirección técnica de Saúl Philip. Además, nueve futbolistas juveniles seguirán vinculados al proyecto deportivo.

Llega Ponciano

Los movimientos no solo se han dado en el terreno de juego. Aurora también anunció cambios importantes en su organización administrativa con la incorporación de Selvyn Ponciano como nuevo gerente de la institución.

El exfutbolista cuenta con experiencia en este ámbito, ya que en años anteriores formó parte de la estructura deportiva de CSD Municipal, equipo que recientemente se coronó campeón del Clausura 2026. Además, es una figura recordada por la afición debido a su trayectoria como jugador con los militares.