Walter Claverí regresa a Liga Mayor con un nuevo rol

El experimentado entrenador guatemalteco Walter Claverí volverá a formar parte de la Liga Nacional luego de ser anunciado por Deportivo San Pedro como nuevo director general de las fuerzas básicas de la institución.
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A sus 68 años, Claverí asumirá la responsabilidad de encabezar el desarrollo de las categorías menores del equipo recién ascendido a la máxima categoría, aportando su amplia experiencia en la formación de futbolistas y en la dirección técnica a nivel nacional.
El estratega había permanecido alejado de la Liga Nacional durante los últimos años. Su más reciente vínculo con un club de Liga Mayor se produjo en 2023 con Malacateco. Su última experiencia como entrenador fue el año pasado, cuando dirigió al conjunto de Chichicasteco en la Primera División.
Claverí es recordado especialmente por su paso al frente de la Selección Nacional, a la que dirigió en 2016 y posteriormente entre 2018 y 2019, etapas en las que estuvo al mando de la Azul y Blanco en distintos procesos. También su paso por Suchitpéquez y Xelajú MC.