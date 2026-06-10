Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Vehículo colisiona contra microbús con estudiantes a bordo en zona 1

  • Con información de Eunise Valdez / Colaboradora
09 de junio de 2026, 18:42
Ciudad de Guatemala
Los menores se transportaban en el microbús al momento del accidente. (Foto: CBM)

Los menores se transportaban en el microbús al momento del accidente. (Foto: CBM)

Los menores se transportaban en el vehículo escolar cuando sucedió el percance vial.

OTRAS NOTICIAS: El túnel usado por pandilleros para huir en el barrio El Gallito (video)

Estudiantes que eran trasladados en un microbús resultaron ilesos a pesar de ser impactados por otro vehículo en la 2a. avenida y 5a. calle de la zona 1 capitalina, este martes.

Al lugar llegaron los Bomberos Municipales, quienes brindaron atención a menores, quienes sufrieron crisis nerviosa derivada del percance.

El microbús sufrió daños en uno de los costados. (Foto: CBM)
El microbús sufrió daños en uno de los costados. (Foto: CBM)

Técnicos en Urgencias Médicas evaluaron a los estudiantes y determinaron que ninguno requería ser trasladado a un centro asistencial, ya que todos se encontraban estables y sin lesiones de gravedad.

La Policía Nacional Civil (PNC) y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se presentaron en el sector para coordinar el resguardo del área y realizar las diligencias correspondientes para establecer las causas del accidente.

El automóvil involucrado quedó con daños materiales tras el choque. (Foto: CBM)
El automóvil involucrado quedó con daños materiales tras el choque. (Foto: CBM)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar