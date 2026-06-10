Vehículo colisiona contra microbús con estudiantes a bordo en zona 1

Los menores se transportaban en el vehículo escolar cuando sucedió el percance vial.
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Estudiantes que eran trasladados en un microbús resultaron ilesos a pesar de ser impactados por otro vehículo en la 2a. avenida y 5a. calle de la zona 1 capitalina, este martes.
Al lugar llegaron los Bomberos Municipales, quienes brindaron atención a menores, quienes sufrieron crisis nerviosa derivada del percance.
Técnicos en Urgencias Médicas evaluaron a los estudiantes y determinaron que ninguno requería ser trasladado a un centro asistencial, ya que todos se encontraban estables y sin lesiones de gravedad.
La Policía Nacional Civil (PNC) y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se presentaron en el sector para coordinar el resguardo del área y realizar las diligencias correspondientes para establecer las causas del accidente.