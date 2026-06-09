El túnel usado por pandilleros para huir en el barrio El Gallito (video)

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Las autoridades llevaron a cabo un operativo en el barrio El Gallito, en donde se realizaron capturas por extorsión y decomisos de dinero, drogas y armas.

Un túnel fue encontrado este martes 9 de junio en un inmueble ubicado en el barrio El Gallito, zona 3 de la ciudad capitalina, durante un operativo en el que se realizaron 27 allanamientos.

Las diligencias fueron efectuadas por parte de investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) junto al Ministerio Público (MP) y con apoyo del Ejército de Guatemala.

La ruta del túnel finalizaba en un barranco ubicado en el sector de Las Calaveras. (Foto: Redes sociales)

En una de las viviendas inspeccionadas se localizó el túnel que se presume era utilizado por pandilleros para huir cuando las fuerzas de seguridad llegaban al lugar a realizar operativos.

Asimismo, las autoridades también creen que por medio de esta ruta los delincuentes retiraban los ilícitos como armas y drogas.

El túnel era utilizado por pandilleros para escapar durante operativos policiales. (Foto: Redes sociales)

Este subterráneo finaliza en un barranco ubicado en el sector conocido como Las Calaveras y poder escapar rumbo hacia la colonia El Incienso.

Las autoridades localizaron este martes un túnel en un inmueble allanado en el barrio El Gallito, en la zona 3 capitalina.



Se presume que pandilleros lo utilizaban como ruta de escape cuando se percataban de la presencia de las fuerzas de seguridad.



: PNC pic.twitter.com/VDeCYKIHei — Geber Osorio (@OsorioGeber) June 9, 2026

Capturas y decomisos

Durante el operativo fue capturado Edson "N", de 50 años, a quien le incautaron Q107 mil y $630 dólares dentro de una mochila, dinero del cual no pudo demostrar su procedencia. Asimismo, se decomisaron seis bolsas con marihuana, las cuales servirán como indicios.

En otra de las diligencias fue detenido Hugo "N", de 22 años, alias "Topo", a quien le fueron encontraron un chaleco antibalas, dos cargadores y 50 municiones para fusil.

(Foto: PNC)

También se reportó la captura de Ana "N", de 33 años, por dos órdenes de aprehensión por extorsión. Además, tiene un antecedente por el mismo delito en el 2024.

(Foto: PNC)

Mientras que investigadores de la DIP detuvieron a Germin "N", de 29 años, en el interior del vertedero municipal de la zona 3 cuando trasladaba de manera ilegal una escopeta, además de portar dos pistolas con su respectiva documentación.

(Foto: PNC)

Otra diligencia dejó como resultado tres motocicletas decomisadas, una de ellas con placa M048LXK, la cual había sido robada el 21 de abril en San Raymundo, mientras que las otras dos tenían alteraciones en el número de chasis y carecían de placas de circulación.

(Foto: PNC)

"En las diligencias también se contó con el apoyo aéreo de helicópteros de la Unidad Aérea de Gobernación (Unagob) y drones de la PNC", agregaron las autoridades.