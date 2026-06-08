Así funcionará el cobro de peaje para transitar por Xochi Corredor de las Flores

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Habrá distintas tarifas de peaje para los usuarios que utilicen la carretera privada Xochi Corredor de las Flores.

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La nueva carretera Xochi Corredor de las Flores, la alternativa que busca reducir los tiempos de tráfico para el transporte liviano y pesado que circula por el suroccidente del país, recorrerá seis municipios de la costa sur con un sistema de cobro tipo peaje con el objetivo de ofrecer una alternativa para reducir tiempos de viaje y costos operativos.

La empresa a cargo del proyecto tiene previsto iniciar operaciones el próximo 14 de junio. Por el momento, se registra un avance de construcción consistente en un 98% en su construcción, ya que las autoridades de la Municipalidad de Mazatenango, Suchitepéquez, resolvieron suspender los trabajos en su jurisdicción.

El proyecto, de origen privado, busca conectar los kilómetros 142 y 172 de la CA-2 Suroccidente con distintos puntos de ingreso y salida a lo largo de 31 kilómetros de recorrido.

El nombre Xochi proviene del nahuatl y significa flor. (Foto: Byron García/Colaboración)

La vía fue diseñada para velocidades de hasta 80 kilómetros por hora y se proyecta que el recorrido completo pueda realizarse en unos 30 minutos. Además del ahorro de tiempo, la empresa dio a conocer que los usuarios también podrían beneficiarse con una reducción en el consumo de combustible y en los costos operativos de sus vehículos.

Al momento Xochi Corredor de las Flores está completa a un 98%, haciendo falta únicamente trabajos estéticos y de señalización en algunos tramos, informó la empresa. (Foto: Byron García/Soy502)

El monto del peaje dependerá de la distancia recorrida dentro de la vía, explicó Luis Pedro Batres, gerente general del proyecto, mismo que contempla distintas combinaciones de recorrido, agrupadas en tres categorías: tramos corto, intermedio y recorrido completo.

De acuerdo con Batres, el sistema fue diseñado para que cada usuario pague solo el tramo utilizado. Los accesos principales estarán ubicados en los extremos del corredor y también existirán conexiones intermedias con carreteras departamentales de Suchitepéquez.

Para definir la estructura tarifaria, la empresa ejecutó estudios de tráfico, encuestas de origen y destino, análisis de disponibilidad de pago y evaluaciones de elasticidad de la demanda, para captar alrededor del 30% de los más de 29 mil vehículos que diariamente circulan por la CA-2 en esta región del país.

Vista aérea de uno los retornos instalados para mejorar la circulación de los vehículos que transitan por Xochi Corredor de las Flores. (Foto: Byron García/Colaboración)

Uno de los argumentos planteados por las autoridades municipales de Mazatenango, es que requieren modificar las tarifas para cobrar montos más bajos. Sin embargo, Batres expuso que la tarifa responde a estudios técnicos y a las condiciones del mercado y será el propio usuario quien decida si utiliza o no la carretera.

La Municipalidad de Quetzaltenango procedió a colocar un cartel para informar que la construcción de Xochi Corredor de las Flores, estaba cancelada. (Foto: Byron García/Colaboración)

Pago será al salir

A diferencia de otros proyectos viales con pago de peaje al ingresar, en Xochi el cobro será cuando el conductor abandone la carretera. El sistema identificará el punto de ingreso y calculará automáticamente la tarifa correspondiente al momento de la salida.

La tecnología permitirá registrar electrónicamente los movimientos de los vehículos para determinar el monto exacto a pagar y esto variará según el vehículo y la distancia recorrida.

Para motocicletas y vehículos livianos, las tarifas iniciarán en Q15 por el tramo más corto y alcanzarán Q45 para quienes utilicen la totalidad del corredor. Los buses de dos y tres ejes pagarán entre Q30 y Q90 (dependiendo del recorrido realizado), mientras que para el transporte de carga, los montos aumentan conforme al número de ejes.

El proyecto Xochi Corredor de las Flores dispone de 31 kilómetros de autopista, 23 puentes y 18 bóvedas. (Foto: Byron García/Colaboración)

Por ejemplo, los vehículos de carga que poseen dos ejes pagarán entre Q35 y Q105; los de tres y cuatro entre Q50 y Q140; mientras que los camiones de cinco y seis deberán cancelar entre Q70 y Q210 por el recorrido completo.

Además, se aplicarán cobros adicionales para ejes suplementarios utilizados en transporte de carga liviana y pesada.

Sistema electrónico

Uno de los servicios que anunció la empresa a cargo del proyecto, es la implementación de un sistema denominado Xochi TAG, una herramienta electrónica que permitirá automatizar el proceso de cobro.

El dispositivo estará vinculado a una aplicación móvil desde la cual los usuarios podrán registrarse, consultar movimientos y realizar recargas.

Según Batres, la plataforma estará disponible para diferentes sistemas operativos. La intención es reducir los tiempos de espera en las garitas y facilitar el paso de los vehículos por los puntos de control.

La empresa sostiene que la inauguración de Xochi Corredor de las Flores se mantiene en pie para el próximo 14 de junio. (Foto: Byron García/Colaboración)

Inversión guatemalteca

Batres explicó que Xochi es una obra financiada completamente con capital privado y destacó que el modelo permitió la participación de inversionistas guatemaltecos desde las primeras etapas del proyecto.

Actualmente el corredor vial cuenta con alrededor de 720 inversionistas, entre personas individuales y sociedades mercantiles que apostaron por el desarrollo de la infraestructura.

Además, señaló que una parte importante de la inversión proviene de actores locales y resaltó la participación de mujeres, quienes representan cerca del 46% de los inversionistas locales.

Estos son los tramos de Xochi, consistentes en unos 10 kilómetros cada uno:

Tramo 1: Del kilómetro 142 de la CA-2 al kilómetro 152

Tramo 2: Del kilómetro 152 al kilómetro 162

Tramo 3: Del kilómetro 162 al kilómetro 172 de la CA-2