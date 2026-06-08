Alcalde de Mazatenango condiciona apertura de Corredor Xochi y anuncia diálogo

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Luego de que trascendiera la suspensión del proyecto Xochi en Mazatenango, el alcalde Carlos Villagrán describió, en conferencia de prensa, quejas y cambios no reportados en la licencia.

Ante la falta de acuerdos entre la empresa a cargo de la implementación del proyecto Xochi Corredor de las Flores y la municipalidad de Mazatenango, ambas instancias ofrecieron este lunes recorridos para exponer sus puntos de vista mientras avanza el tiempo para la inauguración de dicho proyecto programado para el próximo 14 de junio.

Por el momento, se sabe que a eso de las 16 horas hay una reunión entre ambas partes en aras de lograr acuerdos. Según el alcalde Carlos Villagrán, esperan tener resuelto el tema este día.

Uno de los puntos que la comuna exige es bajar la tasa del peaje establecido para transitar por el proyecto, sin embargo, personeros de la empresa informaron que pasar por el lugar es opcional y la otra opción es pasar por la carretera nacional.

La empresa indicó que debido a los contratiempos en Mazatenango, aún no han culminado con los trabajos en el área y algunos temas pendientes están relacionados con la señalización, sin embargo, enfatizaron que estar detenidos durante una semana afectó el avance.

Los personeros de la entidad remarcaron que se trata de una propiedad privada y que se cumplió con todos los requisitos en ley para operar en el área. Además, recordaron que en el resto de municipios no tuvieron contratiempos de este tipo.

Postura de personeros de la empresa sobre la suspensión del proyecto Xochi Corredor de las Flores a la altura de Mazatenango, Suchitepéquez.



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Municipalidad se pronuncia

Esta mañana en las instalaciones de la comuna, el Concejo Municipal encabezado por el alcalde Villagrán, proporcionó una conferencia de prensa, en la cual, el jefe edil aseguró que ha recibido muchas quejas de vecinos y dirigentes comunitarios por afectaciones derivadas de la construcción del proyecto. Incluso, dijo que tuvieron que hacer reparaciones por temas de aguas y hacer inspecciones.

"Hubo diferentes circunstancias. Lastimosamente hubo etapas en donde no se dio la comunicación como debía haberse dado", aseguró y comentó que hay temas relacionados con las barreras de protección (guardavías) y erosión en los muros de contención, entre otros detalles.

"Quiero dejar claro que la suspensión de esta obra no obedece a estas quejas", afirmó, sino que no se reportaron cambios dentro de las licencias otorgadas y el Juzgado de Asuntos Municipales actuó al respecto.

"No estamos en contra del desarrollo, ni de la inversión, ni de la generación de empleo. Exigimos que el desarrollo vaya acompañado de seguridad y responsabilidad. Queremos evitar que cuando ocurra algún accidente, que Dios no lo quiera, haya algún afectado", expuso.

También dijo que hay personas externas "que se ponen a hablar sin conocer los temas", mientras que reiteró que mantienen el compromiso de escuchar a las comunidades.

Conferencia de prensa del alcalde de Mazatenango, Carlos Villagrán, sobre la suspensión del proyecto Xochi Corredor de las Flores.



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Asesor se pronuncia

El asesor legal municipal Marvin de León, señalado de ser quien está atrás de las acciones de suspensión, afirmó que fueron notificados de una acción planteada por la empresa, la cual aún no ha recibido amparo provisional, por lo tanto, indicó que la suspensión sigue vigente, esto pese a que la inauguración del proyecto está previsto para el próximo 14 de junio.

"El juzgado esperará el informe municipal para considerar si otorga o no el amparo en favor de la empresa", añadió de León.

Sin embargo, agregó que el Concejo Municipal hará una comunicación posterior a la visita de campo (prevista para esta tarde) "en aras de dar una muestra de buena voluntad de decirle a los empresarios e inversionistas, no solo de Xochi, sino de cualquier otro capital que desee venir a invertir a la ciudad de Mazatenango, que tenga la certeza jurídica pero también la solicitud del cumplimiento de los requisitos establecidos en beneficio de los usuarios", concluyó.