Bantrab anuncia los premios económicos de la Supercopa

Los 16 equipos participantes ya conocen el premio que se llevará el ganador de la Supercopa Bantrab, un torneo avalado por la Federación Nacional de Futbol de Guatemala que reúne, por primera vez, a las cuatro ligas profesionales del país.
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Bantrab, la entidad bancaria que organiza el torneo, confirmó que otorgará al club campeón un premio de 600 mil quetzales, un monto que ayudará a la instución ganadora en dos áreas específicas.
Según informó la institución, 300 mil serán destinados para el fortalecimiento de su infraestructura y sus fuerzas básicas. Mientras que los 300 mil restantes servirán para impulsar el desarrollo deportivo de la institución.
La Supercopa Bantrab arrancará con la ronda de octavos de final, programada para los días 27 y 28 de junio.
Los cuartos de final se disputarán el 4 y 5 de julio, mientras que las semifinales están previstas para el 11 y 12 del mismo mes. La gran final se celebrará el 18 en el estadio Cementos Progreso.