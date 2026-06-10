Antigua GFC avanza con sus trabajos de pretemporada

Antigua GFC ha iniciado su pretemporada de cara a los importantes desafíos que afrontará durante la temporada 2026-2027. Bajo la dirección técnica de Mauricio Tapia, el conjunto colonial regresó a los entrenamientos tras el periodo de vacaciones con miras al Apertura 2026 y a la Copa Centroamericana.
OTRAS NOTICIAS: Aarón Herrera rescinde su contrato con el DC United de MLS
El equipo panza verde comenzó una semana enfocada principalmente en el fortalecimiento físico, una etapa clave para construir la base del trabajo que desarrollará durante las próximas semanas. Además, estas primeras sesiones servirán para que el cuerpo técnico evalúe el rendimiento de los jugadores y empiece a definir el funcionamiento del plantel.
Una de las principales novedades en el regreso a las prácticas ha sido la incorporación de los nuevos refuerzos. Entre ellos destaca el hondureño Kevin López. También se sumó el futbolista guatemalteco Alan García, procedente de Aurora FC, luego de que la directiva antigüeña hiciera efectiva su cláusula de rescisión para concretar su llegada.
A estas incorporaciones se agregan José Franco, Dylan Palencia y William Fajardo, quienes buscarán ganarse un lugar dentro de los planes de Tapia. Asimismo, el club ha reforzado su plantilla con los extranjeros Michael Zamora y Matthew Mérida.