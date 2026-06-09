Barcelona prepara acciones legales contra Florentino Pérez por el "Caso Negreira"

El vicepresidente y presidente en funciones del Barcelona, Rafael Yuste, aseguró este martes que el club ya tiene preparadas acciones legales contra el Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez,
OTRAS NOTICIAS: El Atlético rechaza millonaria oferta del Real Madrid por Julián Álvarez
Durante un acto con socios de larga trayectoria del club, Yuste afirmó que el departamento jurídico azulgrana actuará ante lo que considera ataques a la imagen de la institución.
"Ha recurrido a la infamia para desestabilizarnos", declaró el dirigente, quien ejerce temporalmente la presidencia mientras Joan Laporta retoma oficialmente sus funciones tras ser reelegido.
Yuste hizo referencia a la conferencia de prensa ofrecida por Pérez el pasado 12 de mayo, cuando reiteró sus señalamientos sobre los pagos realizados por el Barcelona a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.
La justicia española investiga si esos pagos tuvieron como objetivo obtener algún tipo de ventaja deportiva. El Barcelona sostiene que correspondían a servicios de asesoría e informes arbitrales.
El dirigente calificó aquellas declaraciones como "dantescas" y defendió la reputación del club. "El nombre del Barsa y este escudo no lo mancha nadie. Nos veremos en los tribunales", sentenció.
Además, consideró que Pérez "no puede digerir lo que estamos haciendo", en alusión al reciente bicampeonato liguero conseguido por el conjunto catalán.