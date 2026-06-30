Figura del Madrid irá a juicio por ataque de su perro a un joven

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El defensa del Real Madrid, Ferland Mendy, irá a juicio luego de que uno de sus perros atacara presuntamente a un adolescente y a otros dos perros tras escapar de su propiedad, informaron este martes los medios españoles.

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La acusación particular pide una pena de seis meses de cárcel y una multa por causar lesiones tras una negligencia grave, tal y como figura en un documento fechado el 7 de enero al que tuvo acceso la AFP. Por su parte, la Fiscalía pide una multa e indemnizaciones.

Según los medios españoles, los hechos ocurrieron en enero de 2023, cuando cuatro perros propiedad de Mendy escaparon de su vivienda en Alcobendas, a las afueras de Madrid, luego de que la verja de entrada se abriera para permitir la entrada de un vehículo.

Mendy es fanático de los perros y tiene varios en su residencia. (Foto: Redes)

Uno de esos perros habría mordido al perro de una mujer, que resultó herido y tuvo que ser eutanizado más tarde, antes de que un joven de 17 años interviniera y fuera también mordido, al igual que el perro de un familiar al que el joven estaba paseando.

Mendy, lateral izquierdo de 31 años, fichó por el Real Madrid en 2019 procedente del Lyon, pero varias lesiones han afectado su carrera.