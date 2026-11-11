Estados Unidos: Batería de bicicleta eléctrica provoca incendio en una casa

La batería de una bicicleta eléctrica provocó un incendio al explotar dentro de una residencia Troutdale, Oregón, Estados Unidos.
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El dispositivo estaba desconectado del enchufe y se encontraba recostado en una acolchada, cuando los residentes comenzaron a sentir un olor extraño, pronto comenzó a salir humo y luego iniciaron las llamas.
Las seis personas que se encontraban en el lugar lograron salir de la vivienda.
El inicio del fuego quedó grabado por las cámaras de seguridad. La propiedad fue destruida casi por completo antes de que los bomberos pudieran controlar la situación.
El video fue publicado por el programa de noticias estadounidense "CBS News".
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