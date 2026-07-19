Boxeadores guatemaltecos Joshua Anton y Amador Méndez mantienen su invicto

Los boxeadores guatemaltecos Joshua Anton y Amador Méndez prolongaron este sábado su invicto al imponerse por decisión ante Vladimir Hernández y William King, respectivamente.
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Ambos pugilistas ofrecieron una actuación espectacular en el NOS Events Center de San Bernardino, California, que tuvo como invitado de lujo al petenero Lester Martínez, campeón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
Anton superó al experimentado mexicano Vladimir Hernández en una intensa pelea, en la que lanzó más de 1,200 golpes, conectando 265 de ellos y 107 más que su rival.
Con esto logró retener el título superwelter continental del CMB y amplió a 14 victorias (12 por nocaut) su registro personal.
Por su parte, Amador Méndez también derrotó por decisión a William el "Gallo Negro" King, con una actuación que confirmó su proyección en esta disciplina y le permitió alcanzar el octavo triunfo en su historial, la mitad de ellos por la vía rápida.
Con estos resultados, Anton y Méndez mantienen el paso perfecto y reafirman el crecimiento del boxeo guatemalteco en los escenarios internacionales.