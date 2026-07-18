Pogacar gana la etapa 14 del Tour de Francia y mantiene el maillot amarillo

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El maillot amarillo Tadej Pogacar logró su cuarta victoria en este Tour de Francia, al imponerse en la etapa 14 con final en Markstein Fellering, mientras que la joya francesa Paul Seixas arrebató al español Juan Ayuso el maillot blanco de mejor joven.

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Ya vencedor en Le Markstein hace tres años, el esloveno atacó a 1,6 km para la cumbre del col du Haag, a cinco kilómetros para meta, y logró su triunfo con 38 segundos de ventaja ante su compañero Isaac Del Toro y sobre Seixas.

Pogacar, cuatro veces ganador de la carrera, ya había impuesto su autoridad en las anteriores etapas de montaña, pero en la cordillera de los Vosgos volvió a subrayar su superioridad con otro devastador ataque final.

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Esta fue su victoria 25 de etapa en la Grande Boucle, desde su primera participación en 2020. En los bosques de los Vosgos, el equipo UAE de Pogacar controló la carrera y nunca dejó más de tres minutos a la escapada.

Seis hombres se destacaron en cabeza: Tobias Johannessen y su hermano gemelo Anders Johannessen; el ecuatoriano Richard Carapaz y su compañero de equipo Ben Healy; el colombiano Einer Rubio y el francés Valentin Paret-Peintre. Este último pasó en cabeza en los primeros puertos del día y acumuló valiosos puntos en la lucha por el maillot de lunares de mejor escalador.

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Tobias Johannessen y Carapaz fueron los últimos en ser alcanzados a pocos kilómetros de la meta y terminaron 14º y 15º.

Juan Ayuso, que llevaba el maillot blanco desde hacía varios días, cayó a la quinta plaza de la general, a tres segundos de Seixas, y algo más lejos de Remco Evenepoel (3º) y Jonas Vingegaard (2º).

*Con información de AFP