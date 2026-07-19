Multan con Q25 mil a conductor sorprendido en carreras clandestinas

La motocicleta fue consignada y trasladada a un predio municipal, mientras que el conductor fue sancionado con una multa de Q25 mil.
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La Municipalidad de Santa Catarina Pinula informó que el conductor se encontraba circulando a gran velocidad "arriesgando la vida de otros conductores y peatones".
Según las autoridades, el conductor se encontraba participando carreras clandestinas cuando fue descubierto.
La multa impuesta fue de Q25 mil y la motocicleta fue trasladada a un predio municipal por incumplir la normativa.
La comuna también informó que reforzará y continuará con el monitoreo del tránsito. Así como el cumplimiento de la ley para garantizar la seguridad vial en el municipio.