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Multan con Q25 mil a conductor sorprendido en carreras clandestinas

  • Por Maria Fernanda Gallo
18 de julio de 2026, 18:07
El conductor fue sorprendido conduciendo a gran velocidad en el municipio.&nbsp;(Foto: captura de video)

El conductor fue sorprendido conduciendo a gran velocidad en el municipio. (Foto: captura de video)

La motocicleta fue consignada y trasladada a un predio municipal, mientras que el conductor fue sancionado con una multa de Q25 mil.

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La Municipalidad de Santa Catarina Pinula informó que el conductor se encontraba circulando a gran velocidad "arriesgando la vida de otros conductores y peatones".

Según las autoridades, el conductor se encontraba participando carreras clandestinas cuando fue descubierto.

La multa impuesta fue de Q25 mil y la motocicleta fue trasladada a un predio municipal por incumplir la normativa.

La comuna también informó que reforzará y continuará con el monitoreo del tránsito. Así como el cumplimiento de la ley para garantizar la seguridad vial en el municipio.

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