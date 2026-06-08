Buscan que Romería a Esquipulas y recados mayas sean Patrimonio Cultural de UNESCO

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Guatemala busca que las Romerías de Esquipulas y los Recados de las Culturas Mayas ingresen en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

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El Ministerio de Cultura y Deportes busca que el camino a la adoración del Señor de Esquipulas y los conocimientos asociados a la preparación de Recados de las Culturas Mayas, integren la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y para ello realizó la inscripción.

Foto: MInisterio de CUltura y Deportes.

Como parte del listado se fortalecería el sentido de pertenencia para seguir siendo transmitidas de generación en generación, visibilizando su valor cultural a nivel internacional.

Foto: MInisterio de Cultura y Deportes.

Romería de Esquipulas

Se trata de una masiva peregrinación religiosa y cultural para venerar al Cristo Negro en la Basílica de Esquipulas, Chiquimula. El15 de enero miles de caminantes, conocidos como "peregrinos", llegan de distintas partes de Guatemala, Honduras, El Salvador y México para cumplir promesas religiosas y pedir favores.

La tradición une la fe católica con la identidad prehispánica ya que Esquipulas era un sitio sagrado para el pueblo maya Ch'ortí, y la figura del Cristo Negro (esculpida por Quirio Cataño en 1594) sirvió como punto de encuentro entre ambas culturas.

Foto: Ministerio de Cultura y Deportes.

Recados ancestrales

Se trata del conjunto de saberes, técnicas y tradiciones culinarias para preparar salsas espesas fundamentales en la gastronomía guatemalteca. Los sabores reflejan la relación de los pueblos mayas con la naturaleza, la alimentación y la vida comunitaria y su valor radica en la transmisión de conocimientos que ha permitido preservar prácticas culinarias, técnicas tradicionales y memorias colectivas a lo largo de los siglos.