La Cajita Feliz pone a Guatemala en escenario mundial

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Una idea nacida en Guatemala volvió a ocupar un espacio en la historia de McDonald's. Durante la convención "Worldwide 2026", realizada en Las Vegas, Estados Unidos, Doña Yoly de Cofiño recibió un reconocimiento por la creación de la Cajita Feliz, un concepto que forma parte de la experiencia de millones de familias alrededor del mundo.

El evento, organizado por McDonald's Corporación cada dos años, reunió durante la primera semana de junio a más de 13 mil líderes y colaboradores de distintos países.

(Fotografía cortesía: McDonald's)

La historia de la Cajita Feliz comenzó en 1977, cuando Yolanda Fernández de Cofiño impulsó una propuesta dirigida a las familias. Con el paso del tiempo, la iniciativa trascendió fronteras y se convirtió en uno de los productos más representativos de la marca.

Durante la convención, McDonald's destacó el impacto que ha tenido esta idea en varias generaciones y su permanencia dentro de la historia de la compañía.

“ Fue un momento muy especial y lleno de orgullo ver cómo la Cajita Feliz, una idea que nació en Guatemala, sigue siendo una parte fundamental de la historia global de McDonald's. El impacto de mi madre, Yolanda de Cofiño, en millones de niños y sus familias es algo que me llena de una satisfacción inmensa. ” Álvaro Cofiño , presidente de McDonald's Mesoamérica.

Según explicó, el reconocimiento también reafirma el compromiso de la compañía de continuar impulsando una cultura basada en escuchar a los invitados y generar iniciativas que puedan trascender mercados.

Por su parte, Rodrigo Cofiño, Chief Restaurant Officer de McDonald's Mesoamérica, señaló que la permanencia de la Cajita Feliz demuestra cómo una idea desarrollada en Guatemala continúa formando parte de la experiencia de familias en distintos países.

El reconocimiento otorgado a Doña Yoly de Cofiño también pone en evidencia el aporte de Guatemala dentro de la historia de McDonald's y el alcance que pueden tener las iniciativas desarrolladas desde la región.