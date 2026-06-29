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Cámara capta choque frontal entre dos vehículos (video)

  • Por Geber Osorio
29 de junio de 2026, 11:17
En las imágenes se observa cuando ambos conductores colisionan. (Foto: Captura de video)

En las imágenes se observa cuando ambos conductores colisionan. (Foto: Captura de video)

Las imágenes quedaron grabadas y muestran el momento exacto del accidente de tránsito.

OTRAS NOTICIAS: El conductor ebrio que arrastró por varios metros a una mujer en la zona 18

Una cámara de seguridad grabó el momento en que dos conductores colisionaron de frente en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.

En las imágenes se observa cuando un motorista se encuentra saliendo de una callejón para incorporarse a la carretera.

Luego de que circulan varios vehículos, este conductor se cruza la carretera, pero no se percata de que otro motorista se acerca, por lo que se le interpone en el camino.

El otro conductor no logra frenar y tras colisionar cae sobre la cinta asfáltica. Segundos después se logra levantar sin presentar graves heridas.

Mira aquí el video:

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