Estas serán las rutas que tomarán los transportistas este lunes 23 de marzo

Este lunes, a partir de las 5:00 horas, iniciará la manifestación.
EN CONTEXTO: Transportistas anuncian manifestación para este lunes 23 de marzo
La Unión Nacional de Transportistas anunció que el lunes 23 de marzo llevará a cabo una marcha para hacer una serie de peticiones a las autoridades, las cuales se centran en el alza a los precios del diésel y la implementación de la mezcla de etanol con los combustibles.
La movilización arrancará a las 5:00 a.m. y tomará las siguientes rutas:
- Calzada Roosevelt
- Calzada Aguilar Batres
- Avenida Bolívar
- Calle Martí
- Bulevar Vista Hermosa
Ya concentrados, partirán al Palacio Nacional y al Congreso de la República, donde los transportistas se concentrarán por tiempo indefinido hasta obtener respuesta del Gobierno.