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Estas serán las rutas que tomarán los transportistas este lunes 23 de marzo

  • Por Jessica González
19 de marzo de 2026, 12:37
La manifestación será el lunes 23 de marzo. (Foto: Shutterstock)

La manifestación será el lunes 23 de marzo. (Foto: Shutterstock)

Este lunes, a partir de las 5:00 horas, iniciará la manifestación. 

EN CONTEXTO: Transportistas anuncian manifestación para este lunes 23 de marzo

La Unión Nacional de Transportistas anunció que el lunes 23 de marzo llevará a cabo una marcha para hacer una serie de peticiones a las autoridades, las cuales se centran en el alza a los precios del diésel y la implementación de la mezcla de etanol con los combustibles.

La movilización arrancará a las 5:00 a.m. y tomará las siguientes rutas: 

  • Calzada Roosevelt
  • Calzada Aguilar Batres
  • Avenida Bolívar
  • Calle Martí
  • Bulevar Vista Hermosa

Ya concentrados, partirán al Palacio Nacional y al Congreso de la República, donde los transportistas se concentrarán por tiempo indefinido hasta obtener respuesta del Gobierno.

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