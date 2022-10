Las canciones de Shakira que ya advertían sobre las traiciones de Piqué (videos)

Desde antes de "Monotonía", Shakira ya hablaba de traición en varias de sus canciones.

Hace unos días, Shakira estrenó su esperada canción junto a Ozuna "Monotonía", un tema que millones de fans alrededor del mundo esperaban con ansias.

Y es que muchos aseguran que dicha canción es el reflejo de la relación de la colombiana con Piqué, la cual habría terminado por infidelidades del futbolista y la rutina del día a día, como dice la letra.

Sin embargo, los más fanáticos se han dado a la tarea de recopilar antiguos temas de Shakira que habrían advertido sobre las traiciones de Piqué, desde años atrás.

La nueva canción de Shakira habla de un desamor. (Foto: Instagram)

La usuaria Amy García de Tik tok, analizó las letras de varias canciones de la barranquillera, y publicó aquellas que son prueba de que el mal tiempo en su relación ya venía desde antes.

"Girl like me"

La usuaria enfatiza que en esta canción de 2020, Shakira ya suponía que Piqué estaría buscando más mujeres.

El verso dice "Así que dicen que estás buscando una chica como yo".

"Me gusta"

En este tema de 2020 junto a Anuel AA, Shakira habría reflejado que el jugador ya no ponía importancia en su relación, aunque sus palabras dijeran lo contrario.

"Dices que me quieres, pero siento que me usas. Te perfumabas cuando iba a visitarte, y ahora ni compras la cuchilla para afeitarte"., dice el verso resaltado.

"Don't wait up"

La canción estrenada en julio de 2021 tiene una letra que relata cómo esa persona especial ya no le presta la atención de antes.

"Me vestí para ti, pero pareces tan ocupado. Tal vez el espacio es todo lo que se necesita, es hora de arreglarnos", dice una frase.

"Te felicito"

Este reciente éxito junto a Rauw Alejandro fue una bomba a nivel mundial. Diversas teorías salieron a luz, sobre los detalles escondidos en el clip que contarían las infidelidades del deportista.

Además, su letra es directa y no adorna las palabras. "Me tratas como una más de tus antojos. Me duelen los ojos de tanto llorar por ti y ahora dices que lo sientes", menciona el tema.

"Monotonía"

Y finalmente, la canción junto a Ozuna estrenada el pasado 19 de octubre. Esta cuenta cómo una relación sentimental acabó por culpa de la monotonía.

"No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría", dice el coro.