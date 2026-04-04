Hansi Flick tras ganar al Atlético: "La Liga no está terminada, queda trabajo"

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El técnico azulgrana, Hansi Flick, valoró la victoria de su equipo sobre el Atlético de Madrid (2-1) en el partido de este sábado y destacó la importancia de sumar ante un rival directo.

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"Hemos conseguido tres puntos muy importantes en un partido que controlamos ante un rival complicado como el Atlético", señaló el entrenador alemán, quien recordó que el torneo aún no está decidido. "La Liga no está terminada. Quedan partidos por delante y todavía hay trabajo por hacer".

El técnico también indicó que el club está a la espera de los resultados médicos de Marc Bernal y Ronald Araujo, quienes salieron con molestias durante el encuentro y espera que estén presentes para el duelo de Champions del miércoles contra el Atlético en el Camp Nou. "Esperamos que no sea nada importante", explicó.

Hansi Flick on Lamine’s reaction: “I don’t know what happened but he tried his best, he was great”.



“Next week, UCL, we go again, he’ll be in a better mood”.@DAZNFutbol ©️ pic.twitter.com/HwjEmBPm3j — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2026

Tras el triunfo, Flick también se refirió al gesto de frustración mostrado por Lamine Yamal al final del partido. El entrenador explicó que el joven atacante se mostró molesto porque intentó marcar sin éxito durante el encuentro.

"Intentó de todas las formas marcar el segundo gol, regateó y buscó el arco, pero no tuvo suerte. Su enfado viene de eso, de las circunstancias del partido", comentó el técnico, quien añadió que el jugador se encontraba tranquilo en el vestuario después del encuentro.