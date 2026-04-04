Actriz Cynthia Klitbo sorprende con vacaciones en Guatemala

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La actriz mexicana Cynthia Klitbo fue vista en Guatemala emocionando a los fans nacionales.

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Cynthia disfruta de las maravillas naturales y culturales de Petén, junto a su amiga guatemalteca, la presentadora y escritora Vicky Flores.

A través de redes sociales compartió los hospedajes en los que se quedó y las actividades que realizó explorando la salve petenera.

Klitbo tiene mucho cariño por el país y siempre visita al considerarlo un lugar familiar, gracias a las atenciones de Vicky.

Actualmente la actriz interpreta a "Tita" Ramírez en la telenovela "Corazón de oro", que se puede ver de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde en el Canal de las Estrellas.

Mientras tanto dejó las cámaras para gozar de un descanso en el país.

Cynthia Klitbo

Nacida el 11 de marzo de 1967 en Zacatecas, es actriz mexicana de teatro, cine y televisión.

Amor en silencio. Foto: oficial.

Consolidada como una de las grandes villanas de los melodramas mexicanos, ganó fama por su entrega actoral en telenovelas como "Amor en silencio", "La dueña" (1995) y "El privilegio de amar" (1998).

El privilegio de amar. Foto: Oficial.

Debutó en 1985 con la telenovela "Vivir un poco" y posee una larga trayectoria como una de las antagonistas más queridas.

La Dueña Foto: Oficial.

MIRA:

Foto: Vicky Flores.

Foto: Instagram.

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Foto: instagram.

Foto: instagram.