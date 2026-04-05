Messi y Suárez anotan en el estreno del nuevo estadio del Inter Miami

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El Inter Miami inauguró este sábado el Nu Stadium como su nueva casa, un recinto con capacidad para 26 mil 700 espectadores, en una breve ceremonia previa al duelo ante el Austin FC.

El acto incluyó el tradicional corte de listón y la entonación del himno nacional a cargo del cantante puertorriqueño Marc Anthony, en el arranque oficial de una nueva etapa para el club de Florida.

Ya en el partido, el estreno del estadio tuvo emociones desde el inicio. El conjunto visitante sorprendió a los seis minutos cuando Guilherme Biro aprovechó un tiro de esquina para abrir el marcador con un potente cabezazo que silenció momentáneamente el nuevo escenario.

La reacción de las garzas no tardó. Apenas cuatro minutos después, Messi, apareció para marcar el primer gol del Inter Miami en su nuevo estadio. La jugada nació por la derecha con una escapada de Ian Fray, quien envió un centro a media altura que Messi conectó de cabeza para firmar el empate.

It was ALWAYS going to be him.



Leo Messi scores Miami's first goal at Nu Stadium and pulls the hosts level! pic.twitter.com/p1mDk5NQk2 — Major League Soccer (@MLS) April 5, 2026

En el complemento, el equipo texano volvió a adelantarse al minuto 52. Una pérdida de balón de Messi derivó en un rápido contragolpe que culminó Jayden Nelson, quien definió con tranquilidad frente al arquero local.

Cuando el estreno parecía terminar con derrota, apareció Luis Suárez. Al minuto 81, el uruguayo aprovechó un tiro de esquina y, libre de marca, conectó de cabeza para sellar el 2-2 definitivo.

Bajo las luces rosadas, el Inter Miami y el Austin FC ofrecieron un partidazo. (Foto: AFP)

El Inter Miami buscó el triunfo en los minutos finales, pero el club texano resistió el asedio y el estreno del nuevo hogar de las garzas terminó con un empate que dejó como gran postal el primer gol de Messi en la nueva casa del club que viste de rosado.