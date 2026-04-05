Turista extranjera devela secreto de Semana Santa en Antigua Guatemala

Una visitante reveló el secreto mejor guardado de la Semana Mayor en Guatemala: el sitio de preparación de algunas de las andas previo a recorrer la ciudad.
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Tara comentó a través de TikTok que durante su visita a Guatemala, notó el lugar donde restauran las imágenes previo a salir y ser llevadas por los fieles.
Se trata del Convento de Santa Catalina, sitio muy conocido por los pobladores pero no tanto para guatemaltecos de otros departamentos e internacionales, "Lo que no te dicen de Semana Santa... es lo más increíble que he visto: ¡miren dónde estoy!", inició.
"Estoy en los restos del templo donde guardan las imágenes y las están preparando mientras hablamos, estoy presenciando la última cena".
"Genuinamente he viajado por le mundo y nunca he visto nada parecido a esto, estoy viendo la escena de la cruz en una ruina", dijo sorprendida.
La turista quedó sorprendida por el detalle con el que el país se prepara para esta festividad cristiana.
Sin embargo, las imágenes se tratan de los pasos que abren el paso al cortejo del Santo Entierro de la Escuela de Cristo el Viernes Santo.
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