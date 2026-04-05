Identifican a joven que saltó de Jetcar en el Lago de Atitlán

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Los cuerpos de socorros suspendieron la búsqueda del hombre desaparecido al anochecer.

Los Bomberos Voluntarios informaron que mantienen un operativo de búsqueda en el Lago de Atitlán tras la desaparición de un hombre este sábado, luego de lanzarse al agua desde una embarcación.

De acuerdo con el reporte oficial, la emergencia fue notificada alrededor de las 15.30 horas, cuando testigos alertaron a los cuerpos de socorro sobre una persona que no logró salir del lago tras zambullirse.

La víctima fue identificada como Gessler Estuardo Palacios, originario de Huehuetenango, de aproximadamente 25 años.

Según versiones de personas que presenciaron el incidente, el joven se conducía en un vehículo acuático acompañado de una mujer.

De pronto decidió lanzarse al agua, pero ya no logró emerger, lo que motivó la inmediata solicitud de auxilio.

Tras recibir la alerta, los socorristas activaron a la sección de rescate acuático, que desde entonces ha realizado múltiples inmersiones en el área señalada, sin resultados positivos tras caer la noche.

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Las labores se han visto limitadas por las condiciones del entorno, por lo que los equipos especializados continuarán con el rastreo el domingo.

Aunque, los Bomberos Voluntarios indicaron que en horas de la noche se efectuaría un último intento de localización mediante el uso de un dron subacuático equipado con iluminación, con el fin de ampliar el rango de búsqueda en zonas de baja visibilidad.