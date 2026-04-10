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¡En segundos! Captan a delincuente cuando roba un vehículo en la zona 1 (video)

  • Por Geber Osorio
09 de abril de 2026, 19:18
Ciudad de Guatemala
En cuestión de segundos fue robado el vehículo de dos ruedas. (Foto: Captura de video)

En cuestión de segundos fue robado el vehículo de dos ruedas. (Foto: Captura de video)

El vehículo a pesar de estar apagado, fue robado por un hombre en el Centro Histórico.

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El robo de un vehículo de dos ruedas que pertenece a un adolescente que estudia en el Conservatorio Nacional de Música, en la zona 1, quedó grabado por cámaras de seguridad el pasado martes 7 de abril a las 15:30 horas.

En las imágenes se observa el momento en que un hombre que camina sobre la acera, se dirige directamente hacia el vehículo estacionado y en cuestión de segundos lo retira del lugar mientras se lo lleva caminando.

De esta manera, el delincuente se roba este vehículo con placas de circulación M-016HDY, con el que camina por varias cuadras hasta lograr su cometido.

Mira aquí el video:

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