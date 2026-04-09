Delincuencia: Cámara capta asalto a mano armada en la zona 11 (video)

Vecinos del sector piden mayor seguridad ante la delincuencia en la zona.
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Un asalto a mano armada quedó grabado por una cámara de seguridad, en la colonia Roosevelt, zona 11 de la ciudad capital.
En las imágenes se observa el momento en que tres sujetos a bordo de vehículos de dos ruedas se acercan a dos vecinos del sector.
Uno de ellos los intimida con un arma mientras las víctimas son despojadas de sus pertenencias sin poder hacer nada.
Posteriormente los asaltantes huyen con rumbo desconocido. El hecho ocurrió el pasado miércoles 8 de abril durante el mediodía, según se ve en la grabación.