Capturan y expulsan a alias "Chapato" uno de los 100 más buscados en El Salvador

-

Alias "Chapato" fue trasladado a la frontera de Chiquimula, donde fue expulsado del territorio nacional y entregado a las autoridades de El Salvador, para que responda a la ley.

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer sobre la localización, captura y expulsión de un hombre identificado como Melvin Rodríguez, de 30 años, también conocido como alias "Chapato", quien era buscado por la justicia salvadoreña.

Rodríguez, quien es nativo de El Salvador, figura en la lista de los 100 más buscados del país vecino, ya que es señalado de pertenecer al barrio 18.

El hombre fue localizado por agentes de la Comisaría 24 de la Policía Nacional Civil, quienes lo detuvieron en la zona 1 de la cabecera departamental de Zacapa.

El hombre fue localizado en la cabecera departamental de Zacapa. (Foto: Mingob)

El ahora expulsado de Guatemala, tenía vigente una alerta roja internacional, y era solicitado por la justicia salvadoreña por los delitos de organizaciones terroristas y homicidio agravado, por lo que tenía una orden de aprehensión que fue emitida por un juzgado de Tecoluca, en 2014.

La detención fue posible por medio del trabajo en conjunto de investigadores de la DEIC y de la INTERPOL Guatemala.

Tras su localización, alias "Chapato" fue trasladado a la frontera Nueva Anguitau, en Concepción Las Minas, en Chiquimula, donde fue expulsado del territorio nacional y entregado a las autoridades de El Salvador, para que enfrente el proceso judicial en su contra.