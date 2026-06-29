Terroristas se enfrentan a la PNC: uno es abatido y otro es capturado

- Ambos pandilleros habrían atacado a un presunto rival, quien también fue detenido, en San Juan Sacatepéquez. OTRAS NOTICIAS: ¡Vehículo destruido! Fuerte accidente deja dos heridos en la Aguilar Batres La Policía Nacional Civil (PNC) informó acerca de un enfrentamiento armado ocurrido en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez. Las fuerzas de seguridad confirmaron que en el lugar fue abatido un terrorista del Barrio 18 identificado como: Josué Armando Soto Muñoz, de 22 años, alias "Sadboy", luego de enfrentarse a los agentes policiales que fueron alertados de un ataque armado. Alias "Sadboy" fue abatido al enfrentarse a los policías. (Foto: PNC) Este hombre, junto a otro terrorista identificado como: Jesler "N", de 20 años, alias "Antonio", abrieron fuego contra los uniformados al momento que fueron interceptados. Este segundo pandillero fue trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial debido a que resultó herido. Los pandilleros portaban armas de fuego. (Foto: PNC) En el lugar fueron incautadas dos pistolas calibre 9 mm con el número de registro esmerilado, y también consignada una motocicleta en la que se desplazaban los integrantes del Barrio 18. Dos pistolas les fueron incautadas a los terroristas del Barrio 18. (Foto: PNC) Ambos pandilleros son los presuntos responsables de haber atacado minutos antes a un presunto rival de la Mara Salvatrucha, identificado como: Jonatan "N", de 24 años, quien resultó herido y también fue trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial. Esta persona portaba una pistola calibre 9 mm con reporte de robo desde el 27 de enero, en Ciudad Quetzal. Un presunto terrorista de la Mara Salvatrucha que fue atacado también portaba una pistola. (Foto: PNC)