Reportan capturas y localizan ilícitos durante allanamientos en el barrio El Gallito

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Capturas, drogas y dinero en efectivo son resultado de los allanamientos realizados en El Gallito este martes 9 de junio.

Durante esta mañana las fuerzas de seguridad reportaron una serie de allanamientos en el barrio El Gallito, zona 3.

Tras varias diligencias e incautaciones se reportó sobre la captura de una presunta extorsionista quien fue identificada como Ana Cotzajay, de 33 años, quien tenía dos órdenes de captura por extorsión.

Según las investigaciones, la mujer también tenía registro de un ingreso a prisión por extorsión, en el 2024.

Agentes de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil fueron los responsables de la captura. (Foto: PNC)

Un hombre identificado como Germin "N", 29 años, fue capturado por investigadores de la División de Información Policial (DIP), en el interior del vertedero municipal de la zona 3, al ser sorprendido cuando trasladaba de manera ilegal una escopeta.

Esta captura es parte de los operativos y allanamientos que se realizan en "El Gallito".

El hombre fue vinculado a los allanamientos realizados en El Gallito. (Foto: PNC)

Las autoridades reportaron la captura de Hugo "N", de 22 años, alias "Topo". En su domicilio se encontró un chaleco antibalas, dos cargadores y 50 municiones para fusil.

Las evidencias fueron incautadas para fortalecer las investigaciones. (Foto: PNC)

Dinero y drogas

También en El Gallito, se capturó a un hombre identificado como Edson "N" de 50 años, quien fue sorprendido con una mochila que contenía una fuerte cantidad de dinero y drogas en su interior.

Al realizar la revisión correspondiente se determinó que transportaban Q107 mil y 630 dólares. Además, se incautan 6 bolsas con marihuana.