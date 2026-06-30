Caso Larkin Morales: Carlos Acevedo pide arresto domiciliario antes de juicio

Carlos Acevedo, piloto que embistió al motorista Larkin Morales en la zona 9 capitalina, solicitó revisión de medida para salir de prisión.
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Para el jueves 2 de julio, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal tiene previsto conocer una solicitud de revisión de medida presentada por Carlos Acevedo, piloto del automóvil que embistió a un motorista en la zona 9 capitalina el pasado 25 de septiembre.
Según se conoció, dicha audiencia será unipersonal, presidida por la jueza Verónica Ruiz Lau, quien decidirá si Acevedo continúa el proceso penal fuera de prisión.
Por aparte, el inicio del debate oral y público está previsto para el 23 de julio.
Acevedo es acusado por el delito de homicidio en grado de tentativa tras haber embestido en tres ocasiones al motorista Larkin Morales
El incidente ocurrió en la 6a. Avenida y 1a. Calle, de la zona 9. Acevedo Navas, de 74 años de edad, fue capturado el 24 de octubre de 2025.
Como consecuencia de lo sucedido, a Morales le fue amputada la extremidad inferior derecha.