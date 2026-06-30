¡Seguirá en prisión! Piloto que embistió a motoristas enfrentará proceso penal

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Con su vehículo embistió y arrastró a una pareja de motoristas en la zona 18. Un hombre sufrió heridas y la mujer perdió una de sus extremidadess.

El Juzgado de turno ligó a proceso penal a Jorge David Rodas Linares, piloto del automóvil que embistió a una pareja de motoristas el domingo 29 de junio en el kilómetro 4 de la carretera al Atlántico, a inmediaciones de la zona 18.

Con ello, el juzgado envió a prisión preventiva a Rodas Linares mientras solventa su situación jurídica por los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones culposas y lesiones gravísimas.

Es de señalar que el señalado atropelló en la zona 18 a una pareja de motoristas, de los cuales Nidia Renata Bautista García, fue trasladada al hospital de accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en donde tuvieron que amputarle su brazo izquierdo.

Como consecuencia del accidente en la zona 18, a Nidia Rebeca Bautista García le amputaron el miembro superior izquierdo. (Foto: Archivo/Soy502)

Conducía en estado de ebriedad

Videos difundidos en redes sociales revelaron el momento en que Rodas Linares, en visible estado de ebriedad, trata de extraer de la parte inferior de su vehículo el cuerpo de una persona a la que atropelló y arrastró por varios metros.

Pese al llamado de atención de vecinos de la zona 18, Rodas Linares retrocede el auto, vuelve a pasar por encima del cuerpo y sigue su marcha. En ese lugar quedó gravemente herida Nidia Bautista. Metros atrás, ubicaron a Kevin Jímenez, piloto de la motocicleta embestida y quien sufrió luxación de radio y cúbito de la mano izquierda, por lo que quedó internado en la sala de observación con diagnóstico proporcionado por el médico de turno.

Posteriormente, vecinos de la zona 18, lograron evitar que Rodas Linares se fugara. De inmediato, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo capturaron y trasladaron a un juzgado.

Jueza se inhibió

Tras conocer el caso del conductor de un vehículo que atropelló a una pareja que se movilizaban en una motocicleta a inmediaciones del kilómetro 4 de la carretera al Atlántico, la jueza del Juzgado de Turno de Paz Penal se inhibió de conocer el caso por asuntos de competencia.

Asimismo, resolvió trasladar la carpeta judicial al Juzgado de Primera Instancia de Penal correspondiente. De esta cuenta, a la vez de hacerle saber las razones de su detención, la juzgadora dejó en prisión preventiva al sindicado Jorge David Rodas Linares.

Además, se programó la audiencia de primera declaración, en la que ya se decidió que Rodas Linares quedase ligado a proceso penal y en prisión preventiva.

Durante la audiencia

Según la abogada de Nidia Renata Bautista García, en percance ocurrieron dos momentos, uno en que le ocasionaron lesiones gravísimas, y el segundo, cuando el señalado la intenta sacar debajo del auto y al no lograrlo, retrocede el vehículo y la vuelve a arrastrar.

Con esto, agregó la abogada, se aumentó probabilidad de causarle la muerte, por lo que aseguró que la conducta del señalado encuadra, además del delito de lesiones culposas, en homicidio en grado de tentativa.

En tanto que el abogado de Rodas Linares, consideró que en ese momento era muy prematuro hacer sindicaciones directas en contra de su defendido, específicamente porque aún no se están acreditando indicios legales, sobre todo porque los videos a los que se hace referencia no son muy claros.

El abogado defensero dijo que los elementos que se han presentado, son los que obran en la carpeta de investigación y "ni siquiera existe un dictamen que pueda establecer si la vida de la víctima corrió riesgo para encuadrar lo sucedido en el delito de homicidio en grado de tentativa".

Mira el video: