Carro descontrolado provoca percance vial en puente de El Trébol

Autoridades de tránsito inician protocolos para retirar el vehículo.
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Un vehículo particular perdió el control y se empotró contra la malla de protección de una estación de Transmetro en el puente de El Trébol.
Por razones que se desconocen, el vehículo terminó derribando la estructura metálica, aunque las autoridades de tránsito indicaron que se conducía descontrolado.
El hecho se reportó en el tramo que conecta zona 12 con zona 8, por lo que podría obstaculizar el paso en ese sector.
Por ahora no se reportan personas heridas. Las autoridades de tránsito inician protocolos para retirar el vehículo.