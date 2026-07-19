Jueza ordena liberación de guatemalteco golpeado por agentes de ICE

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La jueza determinó que ICE usó una disposición equivocada para mantener bajo custodia al guatemalteco.

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Un juez federal ordenó la liberación del guatemalteco Víctor Alfredo Pérez Martín al determinar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizó la disposición legal incorrecta para mantenerlo detenido.

La magistrada Patricia Tolliver Giles resolvió que el guatemalteco no podía permanecer bajo detención obligatoria sin antes tener la oportunidad de solicitar una audiencia de fianza. Además, ordenó a ICE liberarlo, devolverle sus pertenencias, programar una audiencia ante un juez de inmigración en un plazo de 14 días y abstenerse de volver a detenerlo bajo esa misma disposición.

Los agentes del ICE habrían agredido al guatemalteco durante su arresto. (Foto: Noticias Ahora)

La jueza argumentó que, debido a que Pérez Martín se encontraba en Estados Unidos desde 2021, tenía derecho a una audiencia para que un juez evaluara si debía permanecer detenido mientras continúa su proceso migratorio.

James Reyes, abogado del guatemalteco, confirmó a medios locales que este último recuperó su libertad la noche del 16 de julio, horas después de la resolución judicial.

Lo agredieron durante su detención

El guatemalteco fue arrestado el 6 de julio frente al centro ambulatorio Sentara BelleHarbour, en Suffolk, Virginia, durante un operativo de ICE. Un video difundido en redes sociales mostró a varios agentes derribándolo al suelo y golpeándolo repetidamente mientras intentaban esposarlo.

Tras la difusión de las imágenes, su abogado denunció un uso excesivo de la fuerza y el caso provocó críticas de funcionarios, organizaciones de derechos civiles y una protesta frente al centro médico.

Los agentes del ICE habrían agredido al guatemalteco durante su arresto. (Foto: Noticias Ahora)

Por su parte, ICE sostuvo que Pérez Martín se resistió al arresto, desobedeció las órdenes de los agentes y rechazó atención médica después de su detención.

La decisión del tribunal federal únicamente resolvió la legalidad de la detención, lo que implica que el caso migratorio continuará y será un juez de migración quien determine si el guatemalteco puede permanecer en Estados Unidos o si será deportado.

*Con información de Suffolk News Herald