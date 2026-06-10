Caso Litzy Cordón: las últimas palabras del acusado previo a la sentencia

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El Tribunal de Mayor Riesgo B escuchó la declaración del acusado del secuestro de Litzy Cordón, previo a emitir la sentencia respectiva, la cual será conocida a partir de las 14:00 horas.

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Durante la mañana de este miércoles 10 de junio, el Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos, le dio la última palabra a Kevin Rivas, acusado del secuestro de Litzy Cordón. El señalado decidió pronunciarse y señalar al Ministerio Público por suspuestas deficiencias en la investigación.

"En el desarrollo de este debate, el MP no fue capaz de demostrar mi responsabilidad de los hechos que me acusaron. Con el respecto que se merecen, quiero pedirles que no se dejen influenciar por la presión mediática que ha sufrido este caso", externó Rivas.

Kevin Rivas, acusado en el secuestro y asesinato de Litzy Cordón, habló previo a la sentencia del tribunal. (Foto: Wilder López / Soy502)

Agregó que le pide a los miembros del Tribunal que examinen minuciosamente las pruebas presentadas y que no vayan a condenar a una persona que no tiene ninguna participación en los hechos que se le acusan y que le sucedió a Litzy.

Previo a emitir la sentencia respectiva, el Tribunal de Mayor Riesgo B, escuchó la declaración de Kevin Rivas, acusado en el secuestro de Litzy Cordón. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/surVth4exA — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 10, 2026

Dijo que a él le duele lo que ha pasado, pues Litzy era un familiar, y que también ha perdido a su padre y hermano y sabe qué es lo que se siente.

Sentencia por la tarde

Tras concluir la intervención de Rivas, el Tribunal decidió suspender la audiencia y reanudarla a las 14:00 horas para tomar una decisión si es sentenciado o no.

Es de recordar que el pasado 27 de mayo, el Ministerio Público (MP), pidió 112 años de prisión contra Kevin Rivas, sindicado en este caso.

Con ello, aseguró en el caso Litzy Cordón no sólo se cometió el delito de plagio o secuestro, sino que también asesinato y violación.

Kevin Rivas, acusado en el crimen, pidió al tribunal que no se deje influenciar por los medios. (Foto: Wilder López / Soy502)

Caso Litzy Cordón

En el proceso del secuestro de Litzy Cordón, figura como sindicado Kevin Rivas, quien luego de haber allanado su vivienda el 10 de diciembre de 2020 fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC).

El hecho, según la investigación del MP, se efectuó el 6 de octubre de 2020, en el municipio de Teculután, Zacapa. Los secuestradores exigían Q5 millones por la liberación de Litzy, por lo que al no recibir el pago la asesinaron.

Luego de localizar el cuerpo de la secuestrada, la necropsia determinó que falleció por asfixia por estrangulamiento.

Dentro del proceso, el pasado 13 de mayo, Rivas no sólo declaró ante el Tribunal, sino que confesó que su primo Andy le dijo haber participado en el crimen de Litzy y haber utilizado el teléfono celular que él había dejado en el vehículo que le prestó.