Fiscalía contra Femicidio pidió 112 años contra sindicado en el caso Litzy Cordón

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La Fiscalía contra Femicidio del MP, en la etapa de conclusiones, solicitó agregar al delito de secuestro en el caso Litzy Cordón, el de asesinato y violación, los cuales suman la pena máxima de 112 años de prisión.

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En la audiencia de etapa de conclusiones, el Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía contra Femicidio, solicitó al Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por María Eugenia Castellanos, 112 años de prisión contra Kevin Rivas, sindicado en el caso conocido como Secuestro de LItzy Cordón.

Durante la audiencia, el MP aseguró que en el caso de Litzy Cordón no sólo se ejecutó el secuestro, sino también se cometió el delito de asesinato y violación.

En su exposición, el ente investigador señaló que el imputado fue quien vigiló, interceptó y priva de su libertad a Litzy, aprovechando que el grado de parentesco que este tenía con la víctima.

Agregó que al no tener respuesta del pago del rescate, la víctima fue asesinada, pero sin antes haber sufrido una serie de lesiones de índole sexual, por lo que consideró que "si cabe hacer conclusiones y solicitar sentencia condenatoria y una pena por el delito de violación.

La Fiscalía contra Femicidio del MP solicitó 112 años de prisión contra Kevin Rivas, sindicado en el caso del secuestro de Litzy Rivas. (Video: Cristobal Veliz/Soy502) pic.twitter.com/q67MgAidG2 — Cristobal Veliz (@cristoveliz) May 27, 2026

Explicó que, este delito quedó demostrado por medio de la necropsia y la declaración de la médico forense, así como por el albúm fotográfico de la escena del crimen que no sólo fue secuestrada, asesinada, sino también abusada sexualmente.

Reiteró que la participación de Rivas en el hecho se dio toda vez que fue reconocido por los testigos él y el vehículo que conducía, además de haber tenido el celular de LItzy y extraerle la tarjeta sim lo que lo ubica en el tiempo, modo y lugar de lo sucedido.

Refirió que toda persona es responsable de su teléfono celular, salvo que este haya sido robado.

Con esto, recalcó que aunado al delito de secuestro, también se le debe acreditar el asesinato y violación, por lo que la Fiscalía solicitó la pena máxima de cada uno de éstos, es decir 50 años por cada uno de los primeros y 12 más por el tercero.

La confesión

El pasado 13 de mayo, Rivas declaró ante el Tribunal y aseguró que su primo Andy le confesó haber participado en el crimen de Litzy y haber utilizado el teléfono celular que él había dejado en el vehículo.

Además, indicó que el automotor que se vincula en el caso se lo había prestado a su primo y que ahí había dejado un olvidado un teléfono celular.

Explicó que, la confesión de Andy se la hizo luego de que viajaron a la capital a comprar un teléfono de alta gama que él había ofrecido a su esposa, pero que al no tener disponible el color que ella quería se dirigieron a la ciudad de Antigua Guatemala en donde sí tenía el aparato señalado.

Agregó que, al momento de que su esposa se retiró al sanitario de un restaurante de comida rápida que se ubica en el trayecto, él encaró a su primo, y éste le dijo lo que había sucedido.

El caso

El secuestro de Litzy Cordón se efectuó el 6 de octubre de 2020, en el municipio de Teculután, Zacapa.

Luego de allanar la vivienda Kevin Rivas, el 10 de diciembre del 2020, el MP a través de la Fiscales de la Fiscalía de Delitos contra Femicidio y la Policía Nacional Civil, lo capturaron.

Los secuestradores exigían por la liberación de Litzy Q5 millones, por lo que al no recibir el pago la asesinaron.

Tras localizar el cuerpo de la secuestrada, la necropsia determinó que falleció por asfixia por estrangulamiento.