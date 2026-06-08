CC conoce una serie de apelaciones relacionadas a la elección de rector en la USAC

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El pleno de magistrados de la CC conocerá este lunes apelaciones relacionadas al proceso de elección del rector de la USAC.

La Corte de Constitucionalidad (CC) conocerá este lunes al menos cuatro apelaciones que ponen en entredicho la elección de rector de la Universidad de San Carlos (USAC), efectuada el pasado 8 de abril.

En dos de estas, los solicitantes son electores que, a pesar de haber sido electos en sus respectivos cuerpos electorales de estudiantes y profesionales no docentes, afirman que les fue vedado el derecho de participar en dicha elección.

Además, sobresale la impugnación contra la Comisión del Cuerpo Electoral Universitario (CEU), interpuesta por Iraydia Mirtala Ruíz, electora del Colegio de Arquitectos, a quien el Juzgado Décimo Primero y Juzgado Décimo Quinto otorgó las acciones de amparo provisional que suspendieron la elección de Walter Mazariegos.

A estos se agrega la apelación interpuesta por el diputado David Illescas electo por el desaparecido partido Movimiento Semilla, contra la decisión de varias Juntas Directivas de unidades académicas de la USAC relacionadas a la elección de rector, período 2026-2030.

Así ésta el proceso

El pasado lunes 1 de junio, la CC declaró con lugar dos apelaciones planteadas contra la elección de Mazariegos como rector de la USAC, período 2026-2030.

De esta cuenta, revocó los amparos provisionales otorgados por el Juzgado Décimo Primero y Décimo Quinto que suspendieron la elección efectuada el pasado 8 de abril.

Aunque la decisión aún sigue pendiente de firmas de las dos magistradas que votaron por mantener los fallos provisionales, siendo estas Gladys Anabella Morfin Mansilla y Astrid Lemus.

La revocatoria de dichos amparos recibió el aval a favor de los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá y Julia Marisol Rivera Aguilar.

Rechazan fallos

En una manifestación efectuada el pasado viernes 5 de junio en las afueras de la CC, un grupo de estudiantes se encadenaron en protesta a los fallos emitidos por la Alta Corte que favorecieron a Mazariegos y ocurrieron disturbios.

Esta fue la culminación de una jornada de manifestaciones que iniciaron el pasado lunes 1 de junio y que concluyó con el viernes anterior con una serie de acciones, en la que sobresalieron el cierre del edificio de la CC, pues supuestos estudiantes de la USAC lanzaron abono orgánico a las instalaciones provocando manchas en su fachada.

Lo anterior provocó la movilización de las fuerzas especiales antidisturbios de la Policía Nacional Civil (PNC) que controlaron lo sucedido.

Supuestos estudiantes causan disturbios a las afueras de la CC en rechazo a las resoluciones emitidas relacionadas a la elección de rector de la USAC. (Foto: Wilder López/Soy502)

Fallo, en definitiva

El pasado viernes 29 de mayo, el Juzgado Décimo Quinto, constituido en Tribunal de Amparo, resolvió en definitiva una acción de amparo con la que dejó sin efecto la elección de Mazariegos como rector de la USAC.

Esta acción había sido otorgada, de manera provisional, por lo que se desconoció el acta 10-2026 con la que el Consejo Superior Universitario (CSU), avaló la elección de Mazariegos.

El otro amparo provisional otorgado fue el resuelto por el Juzgado Décimo Primero del Ramo Civil, que también suspendió la reelección de Mazariegos por un período más al frente de la universidad estatal.

Así fue la elección

El pasado 8 de abril, con la presencia de 52 electores acreditados, Mazariegos fue electo rector de la USAC al alcanza 50 votos a su favor.

Además, ese día, estuvieron presente en el evento 15 cuerpos electorales que fueron acreditados, puesto que los restantes 19, por alguna razón, no fueron acreditados.

A las afueras del centro de votación, electores legalmente electos en sus respectivos procesos reclamaron su presencia en la votación, sin embargo, no fueron aceptados.

Por el contrario, un total de 23 electores que asistieron a la votación rompieron quórum, por lo que abandonaron las instalaciones en medio de manifestaciones de rechazo contra la elección de Mazariegos.