¡Llegaron los antimotines! Estudiantes de la USAC se encadenan frente a la CC

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En protesta a las últimas resoluciones emitidas por el pleno de magistrados de la CC, estudiantes de la USAC se encadenaron a las fueras de dicho organismo.

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Estudiantes de la Universidad de San Carlos (USAC) deciden encadenarse a las afueras de la Corte de Constitucionalidad (CC), en rechazo a los fallos que han emitido los magistrados en favor de Walter Mazariegos, como rector de la USAC.

Con esto suman cinco días de protesta a las afueras de la CC, en las que los manifestantes han expresado su descontento por las resoluciones del pleno de magistrados, por mayoría, incluido el reconocimiento de la elección de Mazariegos como rector de la USAC, efectuado el pasado 8 de abril.

Estudiantes de la USAC manifiestan a las afueras de la CC contra elección de Walter Mazariegos como rector de esa casa de estudios superiores. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/nHa4W3w8hU — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 5, 2026

Además, aseguran no compartir el criterio de los togados tras dejar firme la elección de Mazariegos al revocar el fallo definitivo otorgado por el Juzgado Décimo Quinto, el pasado viernes 20 de mayo.

Llegan antimotines

Durante la protesta la situación se salió de control, puesto que algunos supuestos estudiantes causaron disturbios, lanzando piedras y lodo al edificio que alberga la alta Corte.

Momentos después, se vieron desplegarse en las inmediaciones elementos de las fuerzas de seguridad del comandado especial antidisturbios de la Policía Nacional Civil (PNC).

Elementos del comando antidisturbios de la PNC se hicieron presentes a las afueras de la CC. (Foto: Wilder López/Soy502)

Jornada de protesta

El pasado miércoles 3 de junio, también hubo presencia de manifestantes que aseguraron que dicho plantón se mantendrá como medida de presión para que los magistrados resuelvan con base a derecho y le respondan al pueblo de Guatemala.

También recordaron que con anterioridad esta Corte les había dado la razón al otorgar una acción de amparo que ordenó la inscripción de una planilla que participó en el proceso electoral del Colegio de Arquitectos.

Además, expresaron que el proceso electoral efectuado en el Colegio de Arquitectos fue anulado por la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales.

Desde el pasado lunes 1 de junio, manifestantes se apostaron afuera de la CC en rechazo a las resoluciones emitidas que favorecen a Walter Mazariegos como rector de la USAC. (Foto: Wilder López/Soy502)

Suspenden elección

El pasado 4 y 5 de mayo, el juzgado Décimo Quinto del Ramo Civil, y Décimo Primero del Ramo Civil, constituidos en Tribunal de Amparo suspendieron la elección de Mazariegos como rector de la Usac, para el período 2026-2030.

En ambas acciones, el acto reclamado estuvo relacionado con la decisión del Cuerpo Electoral Universitario integrado por Santos de Jesús Dávila, en su calidad de rector en funciones; Oswaldo Samayoa Arias, estudiante y Wendy López Dubón, representante profesional, de efectuar la elección de rector el 8 de abril con irregularidades señaladas por los amparistas.

Además, se suspende la confirmación de la elección de Mazariegos, según lo aprobado por el Consejo Superior Universitario (CSU), en su sesión ordinaria del pasado 17 de abril.

La elección se efectuó el pasado 8 de abril con la acreditación de 75 electores, de los cuales, 23 rompieron cuorum.

Mazariegos fue electo Rector de la USAC, período 2026-2030 con el voto de 52 electores.