CC ordena cancelar todo trámite de amparo contra elección de Mazariegos

-

La CC ordenó a los juzgados que otorgaron amparos provisionales que suspendieron la elección de Mazariegos como rector de la USAC, a cancelar en 48 horas todo trámite pendiente.

OTRAS NOTICIAS: Los magistrados de la CC firman resolución que deja firme elección de Mazariegos

La Corte de Constitucionalidad (CC) fijó 48 horas para que los Juzgados Décimo Primero y Décimo Quinto que otorgaron los amparos provisionales que suspendieron la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (USAC), cancelen trámites pendientes.

Esta decisión incluye la acción provisional otorgada en definitiva por el Juzgado Décimo Quinto y que dejaba sin efecto la elección de Mazariegos el pasado 8 de abril.

Además, señaló que dicha decisión tendrán efectos inmediatos, toda vez que sean notificados por parte de la CC.

Amparos provisionales

El pasado viernes 29 de mayo, el Juzgado Décimo Quinto, constituido en Tribunal de Amparo, resolvió en definitiva una acción de amparo con la que dejó sin efecto la elección de Mazariegos como rector de la USAC.

En la elección del 8 de abril, Walter Mazariegos logró su reelección como rector de la USAC, período 2026-2030. (Foto: Archivo/Soy 502)

Esta acción había sido otorgada, de manera provisional, por lo que se desconoció el acta 10-2026 con la que el Consejo Superior Universitario (CSU), avaló la elección de Mazariegos.

El otro amparo provisional otorgado fue el resuelto por el Juzgado Décimo Primero del Ramo Civil, que también suspendió la reelección de Mazariegos por un período más al frente de la universidad estatal.

Así fue la elección

El pasado 8 de abril, con la presencia de 52 electores acreditados, Mazariegos fue electo rector de la USAC al alcanzar 50 votos a su favor.

Ese día, estuvieron presente en el evento 15 cuerpos electorales que fueron acreditados, puesto que los restantes 19, por alguna razón, no fueron acreditados y otros reclamaron su presencia en la votación, sin embargo, no fueron aceptados.

Por el contrario, un total de 23 electores que asistieron a la votación rompieron quórum, por lo que abandonaron las instalaciones en medio de manifestaciones de rechazo contra la elección de Mazariegos.