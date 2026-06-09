Los magistrados de la CC firman resolución que deja firme elección de Mazariegos

-

Tras convocar al pleno de magistrados de la CC, este día fueron firmadas las resoluciones que deja firme la elección del rector de la USAC, período 2026-2030.

OTRAS NOTICIAS: CC revoca amparos que suspendían elección de Walter Mazariegos como rector de la USAC

Con la firma de las respectivas resoluciones que revocaron los amparos provisionales que suspendieron la elección del rector de la Universidad de San Carlos (USAC), queda firme la reelección de Walter Mazariegos por los próximos cuatros años.

Lo anterior es debido a que este día, los magistrados de la Corte de Constitucionales (CC) fueron convocados para estampar su firma en dichas resoluciones.

El pleno de magistrados con una votación de 3 a 2, declaró con lugar, el pasado 29 de mayo, una apelación que revocó los amparos provisionales otorgados por los Juzgados Décimo Primero y Juzgado Décimo Quinto, constituidos en Tribunal de Amparo que suspendieron la elección de Walter Mazariegos como rector de la USAC, período 2026-2030.

El pleno de magistrados firmaron este día las resoluciones en las que confirman la elección de rector de la USAC. (Foto: Archivo/Soy502)

Suspenden elección

El pasado 4 y 5 de mayo, el juzgado Décimo Quinto del Ramo Civil, y Décimo Primero del Ramo Civil, constituidos en Tribunal de Amparo suspendieron la elección de Mazariegos como rector de la Usac, para el período 2026-2030.

En ambas acciones, el acto reclamado estuvo relacionado con la decisión del Cuerpo Electoral Universitario integrado por Santos de Jesús Dávila, en su calidad de rector en funciones; Oswaldo Samayoa Arias, estudiante y Wendy López Dubón, representante profesional, de efectuar la elección de rector el 8 de abril con irregularidades señaladas por los amparistas.

Además, se suspende la confirmación de la elección de Mazariegos, según lo aprobado por el Consejo Superior Universitario (CSU), en su sesión ordinaria del pasado 17 de abril.

La elección se efectuó el pasado 8 de abril con la acreditación de 75 electores, de los cuales, 23 rompieron cuorum.

Mazariegos fue electo Rector de la USAC, período 2026-2030 con el voto de 52 electores.