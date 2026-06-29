Corte de Constitucionalidad condena amenazas contra tres de sus integrantes

La máxima corte del país condenó cualquier acto de intimidación, amenaza o incitación a la violencia contra sus integrantes.
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La Corte de Constitucionalidad (CC), a través de un comunicado, condena de manera categórica e irrestricta cualquier acto de intimidación, amenaza o incitación a la violencia dirigido contra sus integrantes.
Esto en respuesta a un video que ha circulado en redes sociales en el que se incita, públicamente, a atentar contra la integridad física de tres magistrados de este alto tribunal: Dina Josefina Ochoa Escribá, Roberto Molina Barreto y Julia Marisol Rivera Aguilar.
Agrega el comunicado que las resoluciones emitidas por la CC son producto del ejercicio independiente de la función jurisdiccional que le confiere la Constitución Política, por lo que ningún ciudadano, organización o grupo está legitimado para responder a ellas con violencia o con actos intimidatorios.
Ante ello, advierte, que preventivamente se han adoptados las medidas institucionales necesarias para reforzar la seguridad de sus Magistrados.
Implementan seguridad
Como corolario a lo expresado por la CC, la Fiscalía Operadores de Justicia del Ministerio Público (MP), solicitó incrementar la seguridad a los Magistrados, especialmente a Roberto Molina Barreto, Astrid Lemus y la presidenta de la CC, Anabella Morfin.
Además, se pide el resguardo del edificio que alberga la sede de la CC, en prevención de alguna posible manifestación que altere el orden.