¡Chalets destruidos! Fuerte oleaje causa daños en las costas de Iztapa (videos)

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La marejada ciclónica afecta las playas del Pacífico y en Escuintla se han visto afectados al menos 15 inmuebles.

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El fuerte oleaje continúa afectando las costas del Pacífico en el país, derivado de la tormenta tropical "Cristina" que ha provocado la marea alta.

Varios chalets han sufrido serios daños materiales en las playas de Iztapa, Escuintla, luego de que las olas han golpeado con fuerza en las áreas donde no es común que llegue el agua del mar.

Esto ha generado preocupación en los vecinos del sector, ya que temen a que el oleaje siga incrementando conforme ingresen las intensas lluvias de dicha tormenta.

En la playa pública de la aldea Atitancito, ubicada en dicho municipio, se realizó una visita debido a daños estructurales reportados en 15 casas de descanso debido al constante aumento de olas, según indicó Valeria Urizar, portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Además, "se coordinó con la empresa eléctrica correspondiente por el tendido eléctrico y postes con daño", agregó Urizar.

Por medio de las redes sociales han circulado múltiples fotografías y videos en los que se observan inmuebles dañados y la erosión del mar.

Postes de tendido eléctrico se han desplomado tras el impacto de las olas. (Foto: Redes sociales)

Algunos chalets han quedado completamente destruidos, mientras otros están en riesgo de ser alcanzados por las olas.

La marejada ciclónica podría continuar durante esta semana con el paso de la tormenta tropical "Cristina", por lo que las autoridades recomiendan evitar acercarse al mar.