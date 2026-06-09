Escuela está en riesgo por el fuerte oleaje en el Pacífico

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La marea alta ha afectado las costas del Pacífico del país, siendo San Marcos uno de los afectados.

Una escuela corre el riesgo de ser alcanzada por el fuerte oleaje en el Pacífico, esto derivado de las fuertes lluvias que se han registrado en el sector por sistemas de bajo presión, en donde uno de ellos se convirtió en tormenta tropical "Cristina".

La escuela, la cual está ubicada en el caserío Tilapa, en el municipio de La Blanca, en San Marcos, se encuentra a escasos metros de donde está llegado la marea, por lo que podría verse afectada si del oleaje incrementa.

Una escuela se encuentra en riesgo por el fuerte oleaje que azota las costas del caserío Tilapa, en La Blanca, San Marcos. pic.twitter.com/Xfg5HYFGdq — Geber Osorio (@OsorioGeber) June 9, 2026

Un usuario ha compartido videos en los que se observa el peligro que pueden correr los menores que estudian en dicho centro educativo.

Asimismo, quien comparte las imágenes menciona que las clases no se han suspendido, ya que no se tiene otro lugar en donde puedan continuar con las enseñanzas para los estudiantes.

Quien comparte las imágenes menciona que las clases no han sido suspendidas, ya que no tienen otro lugar para impartir las mismas. pic.twitter.com/A0WQRIMr5W — Geber Osorio (@OsorioGeber) June 9, 2026

Playas de Ocós

Las playas de Ocós, igualmente en San Marcos, también están siendo afectadas por la marea alta, la cual ha provocado que el agua salga más de lo común en los últimos días.

Además, un video que se ha viralizado en redes sociales, muestra una cantidad excesiva de plástico y basura en dichas playas tras el oleaje, por lo que vecinos del sector se han alarmado.