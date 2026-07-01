Vinculado al CJNG: chino que fue detenido en Guatemala se declara culpable en EE. UU.

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El ciudadano chino fue detenido el año pasado en la ciudad de Guatemala por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

El ciudadano chino Wenshen Xu, de 52 años, quien fue extraditado desde Guatemala, se declaró culpable de varios delitos este martes 30 de junio, en Estados Unidos.

Los delitos que enfrenta son los siguientes: conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, conspirar para blanquear dinero procedente del narcotráfico y proporcionar apoyo material a la organización terrorista denominada Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), según indicó el Departamento de Justicia de EE. UU.

Según documentos judiciales, Xu utilizó una red de transporte y contactos en Latinoamérica para introducir de contrabando cargamentos de varios kilogramos de cocaína en Estados Unidos.

La red de transporte de Xu incluía acceso a pistas de aterrizaje, aeropuertos, vehículos blindados, mensajeros y asociados. El 17 de julio de 2025, Xu y otras personas acordaron organizar y facilitar el transporte de un cargamento de varios kilogramos de cocaína desde Cali, Colombia, en nombre de una persona que afirmaba representar al CJNG.

El ciudadano chino Wenshen Xu, fue detenido en Guatemala el 17 de julio de 2025. (Foto: Archivo/Soy502)

Lavado de dinero

También, participó en la coordinación del blanqueo de más de $22 millones de dólares procedentes de la venta de cocaína y fentanilo por parte de organizaciones de narcotráfico.

Esta red de blanqueo de dinero empleó diversos métodos de ocultación, como transferencias de criptomonedas, blanqueo de dinero mediante transacciones comerciales y plataformas de comunicación encriptadas.

Xu fue arrestado en la ciudad de Guatemala, ese mismo 17 de julio, a petición de Estados Unidos, y fue extraditado el pasado 30 de enero.

Su sentencia está programada para el 15 de octubre y enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.