¡Se desploma! Juego mecánico colapsa en plena feria de Huehuetenango (video)

La atracción perdió el control y cayó al suelo con varias personas dentro.
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Una tarde de feria terminó en caos y angustia en Soloma, Huehuetenango, luego que un juego mecánico se desplomara con varias personas dentro.
Un video compartido en redes sociales muestra el momento de pánico que vivieron los asistentes.
Varias personas quedaron atrapadas dentro del juego sin poder salir, mientas eran auxiliados por los encargados de la atracción. Afortunadamente no se reportaron heridos.
Mira aquí el video:
Feria titular
San Pedro Soloma celebra su feria titular en junio en honor a San Juan Bautista.
Conocida como la "Villa Celestial", esta festividad atrae a miles de visitantes del altiplano; sin embargo, hechos como estos empañan las tradiciones y reabren el debate sobre la seguridad en las ferias.